"النشرة": العثور على جثة مواطن مصابة بطلقات نارية في جرود عرسال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بـ"العثور على جثّة المواطن "م. ش"، مصابة بعدّة طلقات ناريّة في جرود ​عرسال​، وقد باشر عناصر فصيلة درك عرسال تحقيقاتهم لمعرفة ملابسات الوفاة".

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