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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية.
وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيانٍ للأمانة، بهذا النَّهج الإسرائيلي الهَمَجي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمنِ والاستقرارِ في سوريا والمنطقة.
وأكّد التضامُنَ الكاملَ مع سوريا وشعبها تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، وسيادة أراضيها ووحدتها.
وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيانٍ للأمانة، بهذا النَّهج الإسرائيلي الهَمَجي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمنِ والاستقرارِ في سوريا والمنطقة.
التضامن مع سورياوطالب المجتمعَ الدوليَّ بضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ وحازمةٍ تجاه هذه الانتهاكات الخطرة.
وأكّد التضامُنَ الكاملَ مع سوريا وشعبها تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، وسيادة أراضيها ووحدتها.