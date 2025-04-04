شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

التضامن مع سوريا

الدمام - شريف احمد - أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية.وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيانٍ للأمانة، بهذا النَّهج الإسرائيلي الهَمَجي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمنِ والاستقرارِ في سوريا والمنطقة.وطالب المجتمعَ الدوليَّ بضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ وحازمةٍ تجاه هذه الانتهاكات الخطرة.وأكّد التضامُنَ الكاملَ مع سوريا وشعبها تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، وسيادة أراضيها ووحدتها.