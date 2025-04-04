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رابطة العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية.
وندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, في بيانٍ للأمانة، بهذا النَّهج الإسرائيلي الهَمَجي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمنِ والاستقرارِ في سوريا والمنطقة.

التضامن مع سوريا

وطالب المجتمعَ الدوليَّ بضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ وحازمةٍ تجاه هذه الانتهاكات الخطرة.
وأكّد التضامُنَ الكاملَ مع سوريا وشعبها تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، وسيادة أراضيها ووحدتها.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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