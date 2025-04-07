شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى وإصابة آخرين إثر قصف خيمة للصحفيين فى خان يونس جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صحفى وأصيب آخرين إثر قصف خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبى فى خان يونس جنوبي القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد 43 شخصا نتيجة الغارات الاسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال، الذين أصبحوا الهدف الأول لغاراته العدوانية.

وأكد في بيان له، أنه في خلال العشرين يومًا الماضية فقط، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة صادمة بحق الطفولة، حيث استشهد 490 طفلًا في سلسلة هجمات همجية، ليرتفع عدد شهداء العدوان خلال هذه الفترة المذكورة إلى 1350 شهيدًا.

وتابع: "أننا أمام واقع مرير، تباد فيه الأسر بأكملها، وتدفن الطفولة تحت ركام البيوت، ويكتب تاريخ أسود جديد في سجل الجرائم التي لن تسقط بالتقادم".

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم الممنهجة ضد الطفولة وضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني على مدار حرب الإبادة الجماعية، وندعو المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة الوحشية.