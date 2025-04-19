شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام الأردنى يلقى القبض على عدد من مثيرى الفتنة والنعرات العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التى يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير الفتنة والنّعرات العنصرية، تمكنت من تحديد مديرى خمسة حسابات داخل المملكة.



وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام - فى بيان اليوم الجمعة - أنه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات الخمسة وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً فى مراكز الإصلاح والتأهيل.



وأكد أن الفرق المختصة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديرى حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم.



وشدد على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردنى.