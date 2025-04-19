شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سنجر: الجالية اليهودية بفرنسا تؤكد وقوع عنف غير مبرر ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن هناك حالة انزعاج وصلت إلى الجالية اليهودية فى بريطانيا، مما يحدث فى قطاع غزة، كما أن الجالية اليهودية فى فرنسا تؤكد أن هناك حالة من العنف غير المبرر ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية.

وأضاف أشرف سنجر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المجتمع الدولى بأركانه ومؤسساته ومنظماته يؤكد أن نتنياهو مصمم على أن يستمر فى هذه الحرب البائسة اليائسة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هى صاحبة القرار على نتنياهو .

وأوضح أشرف سنجر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمد إسرائيل بالسلاح المستمر بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن ما يقوله نتنياهو من مبررات لن يقبلها المجتمع الدولى ولن تقبلها الجاليات اليهودية فى أوروبا، وكل هذه الأصوات تؤكد على ثبات القرار المصرى فيما قالت عنه ودعت إليه.