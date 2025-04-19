شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: غارات أمريكية تستهدف منطقة الحفا ومديرية بني حشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام حوثية، قولها إن الولايات المتحدة الأمريكية، شنت غارات استهدفت منطقة الحفا ومديرية بني حشيش في محافظة صنعاء اليمنية.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أذاعت خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين، يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، مُستخدمة قنابل شديدة الانفجار