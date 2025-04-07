شكرا لقرائتكم خبر عن 43 شهيدا نتيجة الغارات الاسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 43 شخصا نتيجة الغارات الاسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت مستشفى برزلى فى عسقلان أنها قدمت العلاج لـ27 مصابا جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، مؤكداً أنه تم اعتراض معظمها.

ودوت صفارات إنذار دوت في أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل بعد إطلاق رشقة صواريخ من غزة، وتعتبر هذه الرشقة هى الأكبر منذ عدة أشهر، مشيرا إلى سقوط صاروخ في عسقلان.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على الغارات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ سقطت في أسدود وعسقلان.