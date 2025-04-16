شكرا لقرائتكم خبر عن "24/7".. رسالة من القيادة المركزية الأمريكية لجماعة الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ترويجيا للضربات التى وجهتها لأهداف تابعة لجماعة الحوثى فى اليمن، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت القيادة أنها بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران فى جميع أنحاء اليمن للدفاع عن المصالح الأمريكية.

وأشارت إلى أن الضربات نفذتها مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "هارى ترومان"، وحاملة الطائرات "كارل فنسون".

وفى تغريدة ثانية على "إكس"، كتبت القيادة المركزية الأمريكية عبارة "24/7"، فى إشارة إلى أن الضربات ستستمر بوتيرة كل ساعة من كل يوم، كما أضافت القيادة هاشتاج "الحوثيون إرهابيون" لكل منشوراتها.