شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة سولار سول للطاقة بسوق الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة، عن تلقيه طلب قيد أسهم شركة سولار سول للطاقة، بجدول قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأس مال مصدر ومراد قيده بقيمة 25 مليون جنيه، وبعدد أسهم 250 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وجارى استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 74.4 مليون جنيه، جنيه، 84.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة.