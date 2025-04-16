وضاح الصادق: وزير المال يعمل على عملية تنظيف شاملة داخل الوزارة ولا احتكار للتمثيل السني في الحكومة

أشار النائب وضاح الصادق، في حديث لـ"LBCI"، الى أنني "إلتقيت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان منفردا وهو أكد على دور السعودية في دعم لبنان وأكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة".

ولفت الصادق، الى أنني "لم اتهم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بل نبّهته وهناك حملة مدروسة عليّ"، مضيفاً "لا يوجد نواب تغيير بل مشروع تغيير وهذا المشروع يتبناه أغلب الشعب اللبناني".

وقال "أنا وحليمة قعقور والياس جرادي لسنا مجرد نوّاب تغييريين، بل نحمل قضايا التغيير الفعلي والملف السيادي في صلب أولوياتنا، قد نختلف في بعض الأحيان في الرأي أو المقاربة، لكن لا خلاف في الهدف الأساسي"، كاشفاً "وزير المال يعمل على عملية تنظيف شاملة داخل الوزارة ولا احتكار للتمثيل السني في الحكومة".