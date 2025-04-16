وزير الصناعة استقبل سفيري ألمانيا وماليزيا وبحث معهما في سبل تعزيز التعاون

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل-شتيلفريد على رأس وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وألمانيا. وفي سياق متصل، استقبل عيسى الخوري سفير ماليزيا أزري مآت يعقوب، وناقشا حاجات السوق الماليزية والإمكانات المتاحة لتلبيتها عبر المنتجات اللبنانية.

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