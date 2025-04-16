شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان علاقات التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، متانة وعمق العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويخدم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الأربعاء في أبوظبي، وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكالستر، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وتطرق الجانبان، إلى الإعلان الأخير عن إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد، ووفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.