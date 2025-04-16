شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-4-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وكونكت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، وجولدن تكس للأصواف، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبريميم هيلثكير جروب.

هبوط المؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 39.2 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 74.4 مليون جنيه، جنيه، 84.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 31030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 8968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12313 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.118 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 19.19%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 84.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.45%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 58.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.59%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.92%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 10.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 76.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.48%.

- التوفيق للتأجير التمولي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 30.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.040 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.241 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.98%.