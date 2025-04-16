شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب فى مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء فى مصر



أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5463 جنيها

عيار 21: 4780 جنيها

عيار 18: 4097 جنيها

سعر جنيه الذهب: 38240 جنيها

سعر الأونصة عالميًا: 3332 دولارًا

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.