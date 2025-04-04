زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: قلق للغاية من احتمال حدوث ركود اقتصادي في أميركا

أكّد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنّ "رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية لا معنى لها والفوضى ستتسبب في اقتناء سيارات أقل ببلدنا"، في ظل تراجع في الأسهم العالمية جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية وحالة من الفوضى في السوق.

واعتبر شومر أنّ "ترامب يستغل الرسوم الجمركية لإقرار تخفيضات ضريبية للأثرياء"، وقال: "قلق للغاية من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية".

ورأى أنّ "فرض الرسوم الجمركية من أسوأ السياسات التي أقرتها إدارة ترمب حتى الآن".

وفي وقت يصرّ فيه ترامب على سياساته الاقتصادية ضد دول العالم، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أنّ "الرسوم الجمركية ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة"، موضحًا أنّ "التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.