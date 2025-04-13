مقتل فتى اصطدمت دراجته بـ"توك توك" في بلدة تول

قتل الفتى (هـ.ر) بهجة (16 عاما) من بلدة جبشيت، إثر حادث اصطدام دراجة نارية كان يقودها بآلية "توك توك" على الشارع العام في بلدة تول- قضاء النبطية.
وكان قد نقل بهجة الى مستشفى الشيخ راغب حرب، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
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