إيوان يطرح "شطبنا".. أغنية بإيقاع صيفي ورسالة للتفاؤل والراحة النفسية – بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني إيوان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "شطبنا"، عبر فيديو كليب حصري على موقع "يوتيوب"، بعد حملة تشويقية على وسائل التواصل الإجتماعي الأغنية جاءت باللهجة المصرية، وهي من نوع "المقسوم" بإيقاع سريع يجمع بين الطابع الشعبي والبوب، في توليفة موسيقية تبعث البهجة والطاقة الإيجابية.



تميّزت الأغنية بلحن متجدّد وتوزيع موسيقي ينسجم مع الرسالة التي تحملها، وهي دعوة واضحة للتخلص من كل ما يعكر صفو الحياة، سواء كان شخصًا، أو مكانًا، أو حتى فكرة سلبية.

على مستوى الكلمات، اعتمد الشاعر محمود شوقي على مفردات جديدة وغير تقليدية، تمحورت حول التحرر من العلاقات المزعجة والطاقة السلبية، لتكون الأغنية بمثابة "روشتة" فنية للراحة النفسية، وهي لا تقتصر على علاقة عاطفية، بل تنطبق على كافة من يبعثون طاقة سلبية في حياة الآخرين، سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية.

أما الفيديو كليب، فقد صُوّر في 3 مواقع مختلفة في بيروت تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وقدم مشاهد حقيقية من ضغوطات الحياة اليومية، وركّز على أهمية كسر الروتين والانفصال عن الأجواء السلبية.

وعن الأغنية، قال إيوان: "شطبنا أغنية صيفية 100%، بعيدًا عن الحب والرومانسية، حبيت وجّه رسالة للناس تشطب على كل شي سلبي وتفتح صفحة جديدة مليانة تفاؤل". كما دعا جمهوره للتخلّي عن التوتر والغضب، والانفتاح على كل ما هو إيجابي في الحياة.

أغنية "شطبنا" من كلمات محمود شوقي، ألحان شريف عبد المنعم، توزيع هارون، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.