شرطة تبوك تضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة

ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (4) وافدين (رجلان وامرأتان لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بمحافظة ضباء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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