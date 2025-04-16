حمزة نمرة يبدأ تحضيرات ألبومه السابع

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري حمزة نمرة عن بدء تحضيرات ألبومه السابع، و المقرر طرحه في النصف الثاني من عام 2025.
ويعد الألبوم محطة جديدة في مسيرته الغنائية المعروفة برسائلها الهادفة و طابعها الإنساني. يعمل نمرة حاليًا على اختيار وتسجيل الأغنيات، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو أسماء المتعاونين فيه. و يُعرف نمرة باهتمامه بالتجديد في موسيقاه، مع الحفاظ على هوية فنية قريبة من الناس. وينتظر جمهوره الألبوم الجديد بشغف، بعد النجاح الذي حققه في أعماله السابقة، مثل "مولود سنة 80" و"اسمعني".
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