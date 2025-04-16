"كابتن أمريكا عالم جديد شجاع ".. فشل تجاري وتعديلات تكتب فصلًا مختلفًا في عالم مارفل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض أحدث أفلام مارفل "Captain America: Brave New World" حصريًا على قناة Disney+ بعد رفعه من صالات السينما، و ذلك عقب أدائه المخيّب في شباك التذاكر، حيث حقق 370.

8 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج و تسويق تجاوزت 280 مليون دولار.

و رغم الترقب، جاءت التقييمات مخيبة بمتوسط 54% على موقع Rotten Tomatoes. و أفادت مصادر من داخل فريق العمل بأن التوقعات بفشل الفيلم كانت موجودة منذ البداية، و الفيلم يتضمن مشهدًا بعد نهاية الشارة يمهد لأحداث مستقبلية في عالم مارفل.

