"كابتن أمريكا عالم جديد شجاع ".. فشل تجاري وتعديلات تكتب فصلًا مختلفًا في عالم مارفل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض أحدث أفلام مارفل "Captain America: Brave New World" حصريًا على قناة Disney+ بعد رفعه من صالات السينما، و ذلك عقب أدائه المخيّب في شباك التذاكر، حيث حقق 370.
8 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج و تسويق تجاوزت 280 مليون دولار.
و رغم الترقب، جاءت التقييمات مخيبة بمتوسط 54% على موقع Rotten Tomatoes. و أفادت مصادر من داخل فريق العمل بأن التوقعات بفشل الفيلم كانت موجودة منذ البداية، و الفيلم يتضمن مشهدًا بعد نهاية الشارة يمهد لأحداث مستقبلية في عالم مارفل.
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