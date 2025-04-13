إسرائيل تحرم آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى القدس

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

حرمت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية، أمس، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في إحياء «أحد الشعانين».

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أحيت الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، أمس، «أحد الشعانين» وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد. وفرضت القوات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة.

واشترطت السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى أماكن العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

كما وضعت قيوداً على استصدار التصاريح، بضرورة حيازة الأهالي بطاقة تصدرها السلطات الإسرائيلية بعد أن تجري ما تسميه «فحصاً أمنياً» للمتقدم.

وبعد ذلك، تجبر الأهالي على تحميل تطبيق خاص على أجهزتهم المحمولة، وتقديم طلب للحصول على التصريح، وغالباً ما يتم رفض الطلب.