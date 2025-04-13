البرلمان العربي يؤكد دعمه الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات، مشدداً على أن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل للتوصل إلى تسويات دائمة وشاملة، والداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق، رحّب البرلمان العربي بانعقاد جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية في سلطنة عُمان، مشيداً بدور مسقط الحيوي في تهيئة الظروف الملائمة لهذا اللقاء، وحرصها المستمر على تبني مبادرات التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأشاد البرلمان العربي باستضافة سلطنة عُمان لهذه الجولة من المحادثات، معتبراً أنها امتداد طبيعي لدورها المتوازن والمخلص في دعم الاستقرار، وجهودها المتواصلة لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.