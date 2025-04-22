«العالمي للتسامح»: البابا فرنسيس قائد استثنائي وقامة روحية نادرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام، ببالغ الحزن والأسى قداسة البابا فرنسيس، الذي شكّل رمزاً عالمياً للسلام والتسامح والعدالة الإنسانية. وقال معالي أحمد الجروان، رئيس المجلس، في بيان صادر أمس: «فقد العالم اليوم قائداً استثنائياً، وقامة روحية نادرة، تركت بصمة خالدة في ضمير الإنسانية، لقد كان قداسة البابا فرنسيس يجسّد القيم التي نناضل من أجلها - السلام، والتعايش، والرحمة وكان صوته صوت الحق في وجه الظلم، ومدافعاً لا يلين عن الفقراء والمضطهدين، وصانعاً لجسور الحوار بين أتباع الديانات والثقافات».