محمد بن راشد: تحية لمن يدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بسلوك موظف في جوازات مطار دبي الدولي أحسن التعامل مع مسافرة مسنة وذويها أثناء تأديتها إجراءات السفر، موجهاً سموه التحية لكل من يرسم ابتسامة، أو يدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، معلقاً على مقطع فيديو يشرح الواقعة: «تحية لمن يرسم ابتسامة.. أو يدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر»، مضيفاً سموه: «هذه دبي التي نريد».