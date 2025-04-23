شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك تاريخ عائلى لأمراض القلب.. اعرف مستوى الكوليسترول المثالى والان مع تفاصيل الخبر

ترتفع احتمالية الإصابة بمستويات مرتفعة من الكوليسترول، فى حالة وجود تاريخ عائلى للإصابة بأمراض القلب، مما يستدعى فى تلك الحالة مراقبة مستويات الكوليسترول بشكل مستمر، وفقا لموقع "Harvard health publishing".

العلاقة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة وأمراض القلب

يترسب الكالسيوم في لويحات دهنية تتراكم في الشرايين، مما يزيد خطر الإصابة بعدد من الأمراض القلبية، على رأسها النوبات القلبية وقصور القلب، بجانب احتمالية عالية للإصابة بالسكتات الدماغية، وفى حالة وجود تاريخ عائلى للإصابة بأمراض القلب، تناول الأدوية الخاصة بضبط مستويات الكوليسترول.

وبشكل عام، كلما انخفض مستوى الكوليسترول الضار لديك، انخفض خطر إصابتك بأمراض القلب.

أنواع الكوليسترول

يُوجد ثلاثة أنواع مختلفة من الكوليسترول، والتى تشمل ما يلى:

1. الكولسترول الضار ( LDL)

ينتقل ذلك النوع في الجسم عن طريق الدم، ويتراكم على جدران الشرايين فيجعلها أكثر صلابة وأضيَق.

2. بروتين دهني منخفض الكثافة جدًا (VLDL)

يحتوى هذا النوع من البروتين على أكبر كمية من ثلاثي الجليسيريد (Triglycerides) ، وهو نوع من الدهون يرتبط بالبروتينات في الدم، حيث تتراكم جزيئات الكوليسترول فيجعلها أكبر، مما يتسبب فى تضييق الأوعية الدموية.

3. الكولسترول الجيد (HDL)

هو نوع من الكوليسترول غير الضار بجسم الإنسان، حيث يكثف البروتينات الزائدة عن الحاجة ويعيدها إلى الكبد.

مستوى الكوليسترول المثالى فى حالة وجود تاريخ عائلى لأمراض القلب

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية إلى أقصى حد، فاستهدف مستوى LDL أقل من 70 مليجرامًا لكل ديسيلتر (ملج/ديسيلتر).

ويستلزم الوصول لتلك النسبة إجراء تغييرات في نمط حياتك، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني، كما يمكن أن يصف تناول جرعة من الأدوية المخفضة للكوليسترول، او زيادة الجرعة إذا كنت تتناولها بالفعل.

ويمكن أيضا إجراء فحص مقطعي للشريان التاجي، لحساب كمية الكالسيوم المترسب في الشرايين التاجية، حيث تشير الدرجة الصفرية إلى خطر منخفض جدًا للإصابة بأمراض القلب، بينما تعني الدرجة المرتفعة أنك قد تستهدف مستوى LDL يبلغ 55 ملج/ديسيلتر أو أقل، وفقًا لتوصية الجمعية الأوروبية لأمراض القلب للأشخاص المعرضين لخطر شديد للإصابة.