الامارات | حمدان بن محمد يُعيّن مديرين تنفيذيين في «تنمية المجتمع» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2025، بنقل المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي سعيد أحمد ثاني الطاير، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة.

محمد يوسف

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