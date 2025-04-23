شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونوران جوهر يتأهلان لربع نهائي كأس جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى ربع نهائي بكأس جراسهوبر، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج على السويسرى نيكولاس مولر في دور الـ 16 بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5.

كما فازت نوران جوهر على الإسكتلندية جورجيا أدرلي بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-1.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

3 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني.

9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.