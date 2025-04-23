شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم مودرن 2-0 فى ذهاب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البنك الأهلى على مودرن سبورن بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس مصر في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة .

تقدم التوجولى ياو أنور للبنك الأهلى في الدقيقة 73 ، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ، ليقترب الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من البطولة .

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، خالد عبد الشافى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد فتحى، احمد ريان، ايمن اشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل.



بينما جاء تشكيل مودرن على النحو التالى :-

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي