اخبار الرياضه

البنك الأهلى يهزم مودرن 2-0 فى ذهاب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر

0 نشر
0 تبليغ

البنك الأهلى يهزم مودرن 2-0 فى ذهاب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم مودرن 2-0 فى ذهاب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البنك الأهلى على مودرن سبورن بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس مصر في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة .

تقدم التوجولى ياو أنور للبنك الأهلى في الدقيقة 73 ، وأضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ، ليقترب الفريق من التأهل للدور نصف النهائي من البطولة .

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد صبحى.
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، خالد عبد الشافى، اسحاق يعقوبو.
خط الوسط:  سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد .
خط الهجوم:  اسامة فيصل، ياو أنور.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد فتحى، احمد ريان، ايمن اشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل.


بينما جاء تشكيل مودرن على النحو التالى :-

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف

هجوم:  أحمد عاطف، ارنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا