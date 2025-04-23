شكرا لقرائتكم خبر عن منافس مصر .. مدرب منتخب زامبيا للشباب: مجموعتنا متوازنة وحظوظ التأهل متساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا إن إسناد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تنظيم بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما لمصر خطوة إيجابية خصوصا في ظل التطور الكبير بالبنى التحتية والمنشآت الرياضية.. مشيرا إلى أن مجموعة زامبيا في البطولة متوازنة وطموحه هو تحقيق اللقب القاري وحصد تذكرة الصعود لكأس العالم المقبلة.

ويخوض منتخب زامبيا منافسات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل بعد اعتذار كوت ديفوار عن استقبال البطولة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات مصر وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.. وأجرى موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، حوارا خاصا مع مولواندا مدرب كتيبة "الرصاصات النحاسية" قبل بدء منافسات المسابقة وإلى نص الحوار:

*ما رأيك في منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حق تنظيم كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٠ عاماً واستضافتها في مصر؟

إنها خطوة إيجابية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح مصر حق استضافة البطولة، خاصةً بعد استضافتها النسخة الماضية، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الخبرة والاستثمارات الضخمة التي ضخها الاتحاد المصري لكرة القدم في تطوير البنى التحتية والمنشآت الرياضية.

*ما رأيك في المجموعة التي وقع بها منتخب زامبيا ؟ ورأيك في قرعة دور المجموعات بصفة عامة؟

المجموعة متوازنة، والأهم هو مستوى الفريق في هذه البطولة.. وبالنسبة لباقي المجموعات فهي تضم منتخبات جيدة والكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه في هذه النسخة من الأمم الأفريقية.

*ما هي حظوظ وطموحات منتخب زامبيا في هذه النسخة من البطولة واستعداداته؟

فرص منتخبنا عالية جدًا، وسندخل البطولة مستعدين وطموحنا هو المنافسة والفوز بلقب أمم أفريقيا تحت 20 عاما بمصر والتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة.

*من هي المنتخبات التي تتوقع تأهلها إلى الدور الثاني؟

المنتخبات التي ستبذل جهدًا كبيرًا ستكون فرصتها أفضل في تخطي عقبة دور المجموعات بالمسابقة القارية والعبور للدور التالي من عمر المنافسات.. فكل فريق قادم بلاعبين مميزين، وبالتالي فرص الجميع متساوية في التأهل إلى الدور الثاني.

*وما هي المنتخبات التي ترشحها للفوز باللقب؟

فقط أرشح منتخب زامبيا ليكون بطلا للمسابقة.. وكلي ثقة في لاعبينا لتحقيق هذا الهدف المنشود من مشاركتنا في هذه النسخة للبطولة الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.