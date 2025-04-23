دورة مدريد: شفيونتيك "اعتادت" على التوقعات المرتفعة في موسم الملاعب الترابية

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قالت البولندية إيغا شفيونتيك إنها طورت قدرتها على تحمل الضغط الناتج عن التوقعات المرتفعة الملقاة على عاتقها مع انطلاق موسم الملاعب الترابية، مبدية "امتنانها للآمال العالية" التي يضعها الجمهور عليها.

وتُعد المصنفة ثانية عالميا اللاعبة الانجح على الملاعب الترابية في جيلها، بعد أن توجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات.

تُقدم شفيونتيك موسما أقل من المعتاد مقارنة بمعاييرها العالية، لكنها تملك فرصة تصويب مسارها من خلال الفوز بدورة مدريد حيث تدافع عن لقبها.

وقالت شفيونتيك الأربعاء "إنه أمر جنوني، لكن الناس ليست مدركة عندما تفكر عن الأشخاص الآخرين، بأننا من البشر. بالتأكيد التوقعات مرتفعة، لكنها مرتفعة في كل عام بالنسبة لي منذ 2022".

وأضاف "أحاول فقط أن احتفظ بوظيفتي وألا أركّز على ما يقوله الناس. بصراحة، ليس لديهم أدنى فكرة عما يحصل في حياتنا، لذا إذا كان لديهم اعتقادات معينة، فليفكروا كما يحلو لهم، لكنها ليست بالضرورة الحقيقة".

تابعت "لكنني بالتأكيد ممتنة لأنهم يضعون علي توقعات مرتفعة".

واستهلت ابنة الـ 23 عاما موسمها على الملاعب الترابية ببلوغ الدور ربع النهائي في دورة شتوتغارت الالمانية الاسبوع الماضي، حيث خسرت أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو التي توجت لاحقا باللقب، للمرة السادسة في ست مواجهات بينهما.

وأوضحت شفيونتيك أن نظام مكافحة المنشطات الذي أدى إلى إيقافها لمدة شهر في أواخر العام الماضي لاستخدامها مادة محظورة، جعلها تشعر بـ "الكثير من الضغط" و"القلق".

وشرحت "أفكر في الأمر طوال الوقت. يُشعرني ذلك بالقلق بعض الشيء. لا أتحدث عن نفسي فقط، لأنني، بطريقة ما، اعتدتُ على النظام ومررتُ بأسوأ مراحله".

وتابعت "تمكنت من العودة وتصحيح المسألة، مما يجعلني أشعر وكأن لا شيء يستطيع إيقافي".