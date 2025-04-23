احتفال سيدات يد الأهلي بدرع الدوري بعد الفوز علي الزمالك في ليلة الختام

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احتفل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بالتويج بدرع دوري العمومي للموسم المحلي 2024-2025 وذلك عقب الفوز علي

نظيره الزمالك بنتيجة 31-18 في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

تعد المباراة تحصيل حاصل في ظل حسن فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي و ال45 في تاريخه .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.



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