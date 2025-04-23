شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تصدر قرارها يوم 8 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و 30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.

وعقدت لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز وأزمة مباراة القمة.