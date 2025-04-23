شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدو تطلق وكيل الذكاء الاصطناعى Xinxiang لأجهزة Android فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة بايدو أتاحت أداة الذكاء الاصطناعي "شين شيانج" (Xinxiang) لأجهزة أندرويد، حيث تروج شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لأداتها المخصصة للهواتف المحمولة كترقية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عرض المعلومات وتحليلها.

واصبح التطبيق متاح حاليًا على هواتف أندرويد الذكية في الصين، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستطرح هذه الأداة خارج البلاد، ويُقال إن إصدارًا لنظام iOS قيد المراجعة، ومن المتوقع إصداره خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت رويترز أن شركة بايدو أطلقت تطبيق شينشيانج لأجهزة أندرويد في الصين، ورغم عدم توفر متجر جوجل بلاي في البلاد، ويُمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق وتثبيته من متاجر التطبيقات مثل Tencent Myapp وBaidu Mobile Assistant.

ويُقال إن التطبيق مجاني التثبيت، ومن غير الواضح ما إذا كان يتضمن عمليات شراء داخل التطبيق أو اشتراكًا مميزًا، وأشارت النشرة إلى أنه يُمكنه أداء مهام مثل تحليل المعلومات والتخطيط للسفر، ولكن مجموعة ميزاته الكاملة غير معروفة، بالإضافة إلى ذلك، لا تُعتبر الميزات المذكورة عادةً وظائف وكلاء.

مع ذلك، من الممكن أن يتمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى ملفات المستخدمين وبياناتهم الداخلية الأخرى بشكل مستقل لإعداد ردود شخصية وعميقة.

وتزعم بايدو أن شينشيانج قادر على مساعدة المستخدمين بكفاءة أكبر من روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.