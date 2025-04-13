أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

وجه الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً للفلسطينيين في عدد من أحياء في جنوب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري، تمهيداً لقصفها.

ووجه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «إنذاراً عاجلاً وتحذيراً خطيراً إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس».

وحدد أحياء «قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري، وأحياء بلدة بني سهيلا الجنوبية، للإخلاء الفوري». وأمس الأول، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان أحياء عدة في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، بإخلائها قسراً، تمهيداً لقصفها.

ومؤخراً، أصدر الجيش الإسرائيلي عدداً من إنذارات الإخلاء القسري في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالاً، إضافة إلى مدينة رفح كاملة، ومناطق بمدينة خان يونس.