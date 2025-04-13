اتفاق طاقة ونووي مدني بين السعودية وأمريكا قريبا

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض، اليوم، مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وتناول الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

اتفاق نووي

وأعلن وزير الطاقة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع المملكة العربية السعودية يركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

وفي تصريحات له، أكد رايت أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة إستراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون سيشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية داخل السعودية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي لوسائل الإعلام، إنه خلال فترة زيارته جرى مناقشة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، والتركيز على الاستثمارات والتجارة وأمن الطاقة، وكذلك التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسة؛ بما في ذلك الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وأهمية الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وتحدث وزير الطاقة الأمريكي عن السياسة الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تركز على التجارة العادلة وإعادة الوظائف إلى أمريكا من خلال التعريفات الجمركية وتشجيع الاستثمار المحلي، واستدامة أسعار النفط الحالية في دعم الاستثمارات في المعادن الأساسية والحيوية.

إشادة بالموارد السعودية

وأشاد بما تمتلكه المملكة من موارد للطاقة الشمسية، وبالتطور الفعال فيها والمدروس لموارد الطاقة، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مفيدًا أن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة، وأن الطاقة تستغرق وقتًا طويلًا لتتطور، ويجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود.

وبيَّن أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع بين البلدين، ودول العالم، وذلك عبر استثماراتٍ واسعة النطاق في مجال الطاقة وبنيتها التحتية لتحقيق الازدهار المُستقبلي.