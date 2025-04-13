تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة لليوم الـ77

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم 77 بما في ذلك في مخيم «نور شمس» الذي يشهد تصعيداً عسكرياً لليوم الـ64، وفي مدينة جنين ومخيماتها لليوم الـ83.

وتتواصل عمليات التدمير والتجريف وإحراق المنازل من قبل القوات الإسرائيلية، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وأكد محافظ جنين كمال أبو الرب، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في تدمير المنازل في المخيم، حيث دمرت مؤخراً منازل عدة في حي «الدمج»، فيما تواصل الجرافات شق طريق في منطقة «جورة الذهب» منذ أسبوع، كما تلقى سكان حي «الهدف» بلاغات بإخلاء منازلهم لتفتيشها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأشار أبو الرب إلى أن عدد النازحين بلغ 21 ألفاً، موزعين على مناطق مختلفة من المحافظة، بينهم 6 آلاف في مدينة جنين و32 ألفاً في «الجامعة العربية الأميركية»، بينما استقبلت بلدة «برقين» 4181 نازحاً.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة طولكرم ومخيميها وسط إطلاق نار كثيف ونزوح قسري وانتشار واسع للآليات العسكرية.