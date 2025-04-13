أشار نائب مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان نجاد فارس، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "اجتماعات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في لبنان كانت بنّاءة، لكن عهد الرئيس الأميركي دومالد ترامب يختلف عن عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".
وردًا على سؤال، قال فارس: "برأيي فإن إعادة الإعمار والدعم الخارجي مشروطان بتسليم السلاح".
وكانت أورتاغوس قد شددت خلال زيارتها الأخيرة على لبنان على مسألة نزع سلاح "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان: أرى أن إعادة الإعمار والدعم الخارجي مشروطان بتسليم السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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