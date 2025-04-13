نائب مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان: أرى أن إعادة الإعمار والدعم الخارجي مشروطان بتسليم السلاح

أشار نائب مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ‎نجاد فارس، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "اجتماعات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في لبنان كانت بنّاءة، لكن عهد الرئيس الأميركي دومالد ترامب يختلف عن عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن".

وردًا على سؤال، قال فارس: "برأيي فإن إعادة الإعمار والدعم الخارجي مشروطان بتسليم السلاح".

وكانت أورتاغوس قد شددت خلال زيارتها الأخيرة على لبنان على مسألة نزع سلاح "حزب الله".