خريس: ندعو الدولة اللبنانية الى القيام بواجبها في حماية الشعب وإعادة اعمار ما هدمه العدو

دعا النائب عن "كتلة التنمية والتحرير"، خلال إحياء حفل تأبيني في بلدة طيرفلسيه، علي خريس الدولة اللبنانية الى "القيام بواجبها في حماية الشعب وإعادة اعمار ما هدمه العدو".

ولفت خريس، الى أن "المطلوب من الجيش أن ينتشر في كل النقاط الأمامية، في وقت لا زال العدو يعتدي ويخرق القرارات الدولية ويمنع اهالي القرى الامامية من العودة اليها"، ومشدداً على "أهمية الوحدة الوطنية والسلم الاهلي في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة".

وشدد على "أهمية العمل الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني المليء بالعطاء والتضحيات، لافتا الى "اننا وصلنا الى وقت يُتهم فيه من يدافع عن فلسطين او عن هذه القضية المشرفة".

وذكر أن "نحن في لبنان ننتمي الى مدرسة أسسها الإمام السيد موسى الصدر، وهو الذي علمنا أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، فيما نرى البعض في الداخل متحمس أكثر من العدو الى التطبيع والسلام، متناسين أن اسرائيل هي من تقتل وتدمر وتدنس وترتكب المجازر، واليوم ها هي تخرق القرار 1701 كما فعلت دوماً".

وحول موضوع الاستحقاق الانتخابي، شدد على "التنسيق الكامل بين حركة أمل وحزب الله من أجل هذا العمل الإنمائي والاجتماعي والذي يجب أن يكون بعيدا عن الطابع السياسي".