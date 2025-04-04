هيكل استقبل ستريدا جعجع وعرض مع وفد ماليزي لسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين

استقبل قائد الجيش اللّبناني العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ستريدا جعجع، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.
كما التقى قائد القوّات المسلّحة الماليزيّة الجنرال Datuk Hj Mohd Nizam Bin Hj Jaafar مع وفد مرافق، بحضور السّفير الماليزي في لبنان Azri Mat Yacob. وخلال اللّقاء، جرى التّداول في سبل تعزيز التّعاون بين جيشَي البلدَين، ودور الوحدة الماليزيّة العاملة ضمن قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل. وقد وضع قائد القوّات المسلّحة الماليزيّة إكليلًا من الزّهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدّفاع الوطني.
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