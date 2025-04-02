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عدن - ياسمين التهامي - ذه المشروبات الشهيرة تمتلك فوائد جمالية تعزز من وظائف الجسم وتحافظ على شبابه تلعب دوراً أساسياً في صحة الإنسان ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على رفاهيته ومظهره العام هذه المشروبات الشهيرة تمتلك فوائد جمالية تعزز من وظائف الجسم وتحافظ على شبابه سبق سبق تم النشر في: 02 أبريل 2025, 7:10 مساءً انضم إلى قناتنا على واتساب تلعب المشروبات دوراً أساسياً في صحة الإنسان، تماماً كما تفعل الأطعمة، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على رفاهيته ومظهره العام. ويوضح الدكتور شوتا كالانديا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن بعض المشروبات تمتلك فوائد صحية وجمالية تعزز من وظائف الجسم وتحافظ على شبابه. ويؤكد الأخصائي على أهمية شرب الماء بكمية كافية يومياً، حيث يساعد على تحسين عملية الهضم، وامتصاص المغذيات، وإزالة السموم، مما يعزز الأداء الطبيعي لجميع أجهزة الجسم. كما أن العصائر الطبيعية الطازجة تقدم فوائد متنوعة؛ فمثلاً، عصير العنبية الآسية يعزز صحة البصر ويبطئ الشيخوخة، بينما يدعم عصير الرمان صحة القلب والأوعية الدموية. أما عصير البنجر، فهو غني بالألياف والبكتين ويساعد على تخليص الجسم من المعادن الثقيلة والبكتيريا الضارة، في حين يُعد الشاي الأخضر مصدراً قوياً لمضادات الأكسدة التي تبطئ علامات التقدم في العمر. ومن بين المشروبات المفيدة للجمال، يشير الدكتور كالانديا إلى فوائد القهوة، حيث تحتوي على حمض الكافيين الذي يحفز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على إبقاء البشرة مشدودة ومرنة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف. أما مشروب الكاكاو، فهو غني بحمض البانتوثينيك الذي يمنع جفاف الجلد، وحمض الفوليك الذي يعزز إنتاج الكولاجين، مما يجعله مشروباً مثالياً لصحة البشرة. ووفق ما نشره اليوم موقع RT فرغم الفوائد العديدة لهذه المشروبات، ينصح الطبيب بضرورة استشارة مختص قبل تناولها، حيث قد يكون لبعضها تأثيرات غير مناسبة لبعض الأفراد، وفقاً لحالتهم الصحية

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