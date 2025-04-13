شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون غاز الميثان فى الغلاف الجوى للكوكب القزم T الأقرب للأرض والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب القزم T الأقرب إلى الأرض ، ونُشرت الدراسة في مجلة arXiv، حيث يُعد WISE1810 كوكبًا قزمًا T فقيرًا بالمعادن، ويقع على بُعد 29 سنة ضوئية من الأرض، وتشير التقارير إلى أن درجة الحرارة الفعلية للكوكب القزم تتراوح بين 800 و1300 كلفن.

توقيع الميثان يفاجئ علماء الفلك

وفقًا لتقرير صادر عن موقع فيزيكس دوت أورج ، أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا للغاية بفضل تلسكوب جزر الكناري الكبير (GTC) الحالي، الذي يبلغ قطره 10.4 أمتار ، ويشير المنشور إلى أن اكتشاف غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب القزم عزز تصنيفه ضمن النوع T بدلًا من النوع L، وهو ما اقترحته دراسات سابقة ، كما كشفت الدراسة عدم وجود أي آثار لأول أكسيد الكربون والبوتاسيوم في الغلاف الجوي لكوكب WISE1810.

تُسلّط الدراسة الضوء أيضًا على أن وفرة الكربون في الكوكب تُقدّر بنحو -1.5 ديكس، بينما قد تبلغ درجة حرارته الفعلية حوالي 1000 كلفن ، وكشف مؤلف البحث أيضًا أن انخفاض معدن الكوكب القزم T قد يُعزى إلى عدم اكتشاف البوتاسيوم الذرى ، ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن انخفاض درجة الحرارة قد يُعزز هذا التأثير أيضًا، كما وجدت الدراسة أن سرعة WISE1810 الشمسية تبلغ -83 كم/ثانية.

يسهم تلسكوب جزر الكناري الكبير (GTC)، الذي يبلغ قطره 10.4 أمتار، إسهامًا كبيرًا في إتمام عمليات رصد WISEA J181006.18−101000. ومن المثير للاهتمام أن الملاحظات السابقة للكوكب القزم أشارت إلى أن غلافه الجوي كان مُهيمنًا عليه الهيدروجين وبخار الماء ، علاوة على ذلك تكشف الدراسة أن النتائج تُشير إلى أن WISE1810 قد يكون أكثر ارتباطًا بقرص درب التبانة السميك، على الرغم من انخفاض معدنه بشكل كبير.