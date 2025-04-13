شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عدد من الجثث مجهولة الهوية في هذه المحافظة والجهات المختصة تواصل البحث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصلحة خفر السواحل أن فرعها في قطاع البحر الأحمر تلقى -يوم الثلاثاء المنصرم 10 شوال 1446هـ- بلاغات من المراكز الرقابية والعملياتية جنوب محافظة الحديدة، تفيد بالعثور على عدد من الجثث مجهولة الهوية قادمة من عرض البحر، ويُعتقد من ملامحها أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين قادمين من القرن الإفريقي.

وعلى ضوء هذه البلاغات، تم التعميم فوراً على جميع المراكز الرقابية والعملياتية، ومديري أمن مراسي الصيد والإنزال السمكي، والتشكيلات البحرية في القطاع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في البحث والتحري وتنفيذ مهام الإنقاذ، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والصيادين وعقال الصيد والوكلاء في المنطقة.

وقد أسفرت الجهود عن انتشال عدد من الجثث مجهولة الهوية في سواحل مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري والدوريات البحرية جارية في نطاق منطقة الاختصاص، حيث تعمل فرق الغوص للبحث عن ناجين.

وأشارت مصلحة خفر السواحل إلى أن التنسيق جارٍ مع مكاتب المنظمات الدولية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية المعمول بها في مثل هذه الحالات.