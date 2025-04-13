شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اعتماد الحوثي على هذه الدولة للحصول على الاسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (البريطاني) إن الحوثيين لايزالون يعتمدون على إيران للحصول على التقنيات الرئيسية والقدرات المتقدمة، على الرغم من التقدم التدريجي في إنتاج الأسلحة المحلية، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.



وفي 15 مارس/آذار، عادت الولايات المتحدة لشنّ غارات جوية واسعة النطاق بهدف إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وتعزيز حرية الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن إيران تواصل تمكين الحوثيين من شنّ هجمات.



وتُسهم تعليقات ترامب في نقاشٍ طويل الأمد حول مدى عمل الحوثيين كأداةٍ للسياسة الإيرانية. فبينما يصف البعض الجماعة بأنها مجرد وكيل يعتمد على نقل الأسلحة الإيرانية، يُؤكد آخرون على استقلاليتها السياسية وقدرتها على إنتاج الأسلحة محليًا.



وأوضح المعهد في تحليل له ترجمه "يمن شباب نت"، أنه "لا تزال هياكل القيادة وصنع القرار الحوثية غامضة، مما يُصعّب تقييم مدى النفوذ السياسي والعملياتي الذي تمارسه إيران".



وأضاف، ومع ذلك، فإن الطبيعة الموثقة نسبيًا لترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار، المُستخدمة في الهجمات ضد إسرائيل وفي الحملة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تُقدّم رؤيةً ثاقبةً للبعد المادي للعلاقة.

وقال التحليل، إنه من المتوقع أن تؤدي الضربات الأمريكية المستمرة، والتي من المعروف أنها تستهدف مواقع إنتاج الحوثيين، إلى تعقيد الجهود المبذولة لتوسيع الإنتاج المحلي للأنظمة الأكثر تقدما.



الصواريخ الباليستية



لدى إيران نمط طويل الأمد في نقل أنظمة الصواريخ والقذائف الكاملة إلى شركاء من غير الدول وكذلك تمكين الإنتاج المحلي بين هذه المجموعات. ومنذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل، دعمت طهران التصنيع المحلي من خلال تصميم أنظمة مصممة للتجميع المحلي وتوفير التدريب الفني وآلات الإنتاج والمكونات الرئيسية مثل مجموعات التوجيه والأجزاء المتخصصة. وقد تم توثيق ذلك في غزة والعراق ولبنان وسوريا.



وفي حالة الحوثيين، تقدم تحقيقات الأمم المتحدة في بقايا الصواريخ المستردة ومواد الدفع الأولية المصادرة دليلاً على أن إيران قد نقلت تكنولوجيا إنتاج الصواريخ.



ومع ذلك، يزداد تطور تصنيع الصواريخ بشكل كبير مع المدى والحجم. إذ يمكن إنتاج صواريخ المدفعية البسيطة نسبيًا والصواريخ الباليستية قريبة المدى (CRBM، التي يبلغ مداها 50-300 كيلومتر فقط) بقدرة صناعية محدودة، كما هو موضح من قبل الجماعات الفلسطينية في غزة وحزب الله في لبنان.



أما الصواريخ الباليستية متوسطة المدى (MRBMs)، فهي أنظمة معقدة تنتجها فقط حفنة من الدول التي لديها القاعدة الصناعية الدفاعية اللازمة.

ويبدو أن هذا الاختلاف ينعكس في تكوين مخزون صواريخ الحوثيين. فمن المحتمل أن يتم تصنيع بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى للجماعة، والتي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، محليًا، على الرغم من أن المكونات الأساسية، بما في ذلك أنظمة التوجيه، ربما لا تزال إيران مصدرها .



وقد يشمل ذلك صواريخ باليستية مضادة للسفن قريبة المدى (ASBM) مثل فلق وميون والبحر الأحمر. والجدير بالذكر أن صاروخ محيط المضاد للسفن يبدو أنه تحويل لنظام صواريخ أرض-جو قديم من طراز RS-SA-2 (S-75 Dvina )، وهو في الأصل تصميم سوفيتي، أعيد تصميمه باستخدام تقنية التوجيه الإيرانية.



ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى (MRBM) المستخدمة في الضربات ضد إسرائيل يتم توريدها مباشرة من قبل إيران. ويبدو أن كلاً من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والتي يستخدمها الحوثيون، فلسطين 1 و2 (مشتقات من خيبر شكان الإيراني أو فاتح ) وصواريخهم متوسطة المدى التي تعمل بالوقود السائل مثل ذو الفقار (وهو صاروخ إيراني أعيدت تسميته رضوان ) معقدة للغاية بالنسبة للإنتاج اليمني المحلي.



أما وضع الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر) مثل فاتح الإيراني -110، والتي استُخدمت نسخ مضادة للسفن منها في البحر الأحمر، فهو أقل وضوحًا.



هذه الأنظمة أكثر تعقيدًا من الصواريخ القصيرة المدى ولكنها تظل أقل تطورًا من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى. وقد سعت إيران سابقًا إلى جعل إنتاج صواريخ فاتح -١١٠ لحزب الله في سوريا، محليا مما قد يُشكّل سابقة. وبينما يُرجّح أن الحوثيين يستوردون هذه الصواريخ جاهزة، لا يُستبعد إنتاجها محليًا جزئيًا.

توجيه صواريخ كروز



في حين يمتلك الحوثيون بعض القدرة على تصنيع الصواريخ الباليستية محليًا، يبدو أن إيران هي المورد الوحيد لصواريخ الهجوم البري والصواريخ المجنحة المضادة للسفن.



والأهم من ذلك، لا يُقدر أن الجماعة قادرة على إنتاج محركات التوربينات النفاثة الصغيرة اللازمة لهذه الأنظمة، ولا على أجهزة البحث الراداري النشط المستخدمة في النسخ المضادة للسفن.



ورغم أنه لا يمكن استبعاد أن الحوثيين قد بدأوا في إنتاج بعض المكونات البسيطة لصاروخ قدس المجنح للهجوم البري، مثل أجزاء هيكل الطائرة المركبة، إلا أن عمليات الضبط المتعلقة بصواريخ الهجوم البري والصواريخ المجنحة المضادة للسفن شملت أنظمة كاملة تم شحنها مفككة، بينما اقتصر النشاط في اليمن على التجميع النهائي.



الطائرات بدون طيار



تبدو قدرات الإنتاج المحلي المستقللأكثر تقدمًا في مجال الطائرات بدون طيار البسيطة. على وجه الخصوص، تم استخدام طائرة صماد 3 (KAS-04) بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه والتي تمثل الطرف منخفض التقنية لمجموعة طائرات OWA-UAV الإيرانية طويلة المدى، على نطاق واسع في عمليات الهجوم البري ضد إسرائيل، وفي نسخ متعددة، ضد الأهداف البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

تشير المقابلات مع المسؤولين الغربيين، بالإضافة إلى الجودة المنخفضة للتصنيع التي لوحظت في النماذج المستردة، بقوة إلى أن هذه الطائرات يتم تصنيعها داخل اليمن.



وفي حين أنه لا يمكن إنتاج المكونات الرئيسية المتعلقة بالتوجيه والتحكم والدفع حتى للطائرات بدون طيار البسيطة محليًا، فإن العديد منها متاح تجاريًا، مما يتيح للحوثيين الحصول عليها بشكل مستقل من إيران عند الضرورة.



يعد استخدام محركات DLE-170 صينية الصنع بواسطة صماد 3 أحد الأمثلة على ذلك. ومع ذلك، تضمنت هياكل طائرات صماد المستردة سابقًا أيضًا مكونات إيرانية الصنع، مثل الجيروسكوبات .



الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه الأكثر تطورًا، والتي يستخدمها الحوثيون، مثل شاهد -131 وشاهد -136 ويافا بعيدة المدى ، تتضمن نسبة أكبر من الأنظمة الإيرانية.



وتشمل هذه الأنظمة محركات أقوى يصعب الحصول عليها في السوق المفتوحة، وفي حالة سلسلة شاهد ، مكونات هيكل طائرة مركبة أكثر تعقيدًا.



خاتمة

على الرغم من التقدم التدريجي في إنتاج الأسلحة المحلية، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، لا يزال الحوثيون يعتمدون على إيران للحصول على التقنيات الرئيسية والقدرات المتقدمة.



وبينما تطور دعم طهران، في بعض المجالات، من التوفير المباشر للأنظمة الكاملة إلى تمكين التصنيع المحلي، إلا أنه لا يزال عامل تمكين أساسي للنشاط العسكري الحوثي. ومن المحتمل أن تكون الجماعة قادرة على الابتكار المستقل في التكتيكات والتقنيات والإجراءات (TTPs)، وإنتاج تقنية أبسط للطائرات بدون طيار.



ومع ذلك، فإن القاعدة الصناعية المحدودة في اليمن وقيود التطوير الشاملة تضع بالتأكيد قيودًا كبيرة على الإنتاج المحلي والمزيد من تطوير الأنظمة الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز.



ومن المتوقع أن تؤدي الضربات الأمريكية المستمرة، والتي من المعروف أنها تستهدف مواقع إنتاج الحوثيين، إلى تعقيد الجهود المبذولة لتوسيع الإنتاج المحلي للأنظمة الأكثر تقدما.

