عاجل : لأول مرة منذ سنوات ...هذا ماحدث قبل قليل في العاصمة عدن وفاجئ الجميع "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - �فاد مشتركون بشركة يو بان الشركة عادت للعمل بمناطق بمدينة الشعب بصورة مفاجئة

وبحسب المشتركون فان خدمة فور جي التي تقدمها شبكة يو عملت بمناطق بمدينة الشعب بعدن فقط فيما يعتقد بان احد القيادات قام بتشغيل احد الابراج موقتا

الجدير ذكرة ان شركة يو تم اغلاقها في عدن نهائيا عام 2022 بعد خلافات بين الشركة والحكومة الشرعية بعد بيعها لشركة عمانية

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