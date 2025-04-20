موقع واللا: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرى يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين

نقل موقع "واللا" أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غزة، تتضمن تدميراً منهجياً لمبانٍ باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير شوارع بأكملها.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرى يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين، ومن المتوقع أن تتطلب هذه المناورة تجنيداً واسعاً للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى.

وأشار "واللا" إلى أن الخطة تشمل إنشاء مراكز توزيع غذائية مباشرة للمدنيين في غزة، بإدارة شركات أميركية مدنية، ما يؤدي إلى إضعاف قبضة حركة حماس وتقويض سلطتها.