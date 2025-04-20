طقس ربيعي يسيطر على لبنان حتى يوم الثلاثاء

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية الصادرة يوم الأحد ٢٠ نيسان ٢٠٢٥، بأن طقسًا ربيعيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع ظهور غبار في الأجواء، وتستمر حتى صباح يوم الخميس.

وأشارت المصلحة إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر نيسان هو بين ١٥ و٢٤ درجة في بيروت، وبين ١٣ و٢٣ في طرابلس، وبين ٩ و٢٢ في زحلة.

أما الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، يسبب تراجعًا في الرؤية أحيانًا.

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاع طفيف في الداخل، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية، حيث تتخطى المعدلات الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة، وتنشط الرياح ليلًا خاصة في جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الخماسينية، لتتجاوز المعدلات الموسمية بحوالى ١٠ درجات، مع بقاء الرطوبة منخفضة، وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها إلى ٧٥ كلم/س وتكون محملة بالغبار، إضافة إلى ارتفاع موج البحر.

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