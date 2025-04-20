عز الدين: تستطيع الحكومة اليوم أن تستنفر وتشكل خلية أزمة لإخراج العدو من ارضنا المحتلة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال احتفال تأبيني أقامه "حزب الله" في بلدة الغندورية الجنوبية، الى أن "هناك محاولة تسلط وهيمنة أميركية على المنطقة بأسرها، ولكنها ما زالت في حالة السيولة لم تتمكن ان تأخذ شكلا".

ودعا عزالدين، الى "ضرورة البقاء عند الحد الوسط ما بين التفاؤل والتشاؤم لناحية نتائج المفاوضات القائمة حالياً بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران".

وقال "اليوم نحن أمام عهد جديد مدعوم ومتوافق عليه وطنياً ودولياً، ويملك من المقدرات التي تسمح له بان يتحرك ويقوم بوظائفه المطلوبة منه، ولكن هذا العهد وهذه الحكومة أمام تحدي حقيقي وفعلي فيما يتعلق بما يقوم به العدو من ممارسته للقتل اليومي وشبه اليومي والإجرام والقرصنة وتدمير البنى التحتية والبيوت والاستباحة التامة للسيادة الوطنية وللاستقلال الوطني وللأجواء اللبنانية من الجنوب إلى البقاع إلى العاصمة وكل لبنان".

وطرح النائب عز الدين مجموعة من التساؤلات التي تمحورت حول ما يمكن للحكومة القيام به إزاء الوضع القائم، والقيام بمسؤوليتها الوطنية وواجباتها في حماية مواطنيها وشعبها وأهلها، فقال "على الأقل تستطيع اليوم أن تستنفر وتشكل خلية أزمة لأجل الوصول إلى إخراج هذا العدو من ارضنا المحتلة، وابعاده وطرده وانهاء الاسباب التي يقوم بها بتجاوز الاتفاق والتفاهمات وعدم الالتزام بالقرار الدولي بضوء أخضر أمريكي دون ان يعطي أي اهتمام لأحد".

وتابع "هذه الحكومة معنية باتخاذ كل الإجراءات لأنها التزمت في مضمون بيانها الوزاري بأنها ستستخدم كل الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى تحرير الأرض المحتلة، وهذا العدو ما زال يحتل من ارضنا اللبنانيةويجب اخراجه بأسرع وقت".