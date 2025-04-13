نانسي عجرم تطل بصورة عائلية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها برفقة عائلتها أي زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهم، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

ونالت الصورة العائلية اعجاب الكثير من المتابعين.

على صعيد آخر شاركت نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي منشوراً شوقتهم من خلاله لأعمالها المقبلة.

ونشرت مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اشتقتلكن.. أعلم أنه قد مر وقت طويل، لكنني أعدكم أن ذلك يستحق الانتظار.. لا يمكنني الانتظار لمشاركة كل شيء كنت أعمل عليه، قريبا جدا! أحبكم".

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