ميرنا وليد - بيروت - بصوتٍ شجيّ و أداءٍ مؤثر، شارك التينور اللبناني غبريال عبد النور ترنيمة نادرة للفنانة اللبنانية الراحلة نور الهدى، تزامنًا مع أسبوع الآلام، عبر منشورٍ مؤثر عبر حساباته، و نشر عبد النور ترنيمة بعنوان "اليوم عُلّق على خشبة"، مُضيئًا على الجانب الروحاني في صوت نور الهدى، الخالِد و القادر على ملامسة القلوب حتى بعد رحيلها.
حيث لا يزال إرثها الفني و الإيماني حاضرًا في وجدان الأجيال حتى الآن، لا سيما في مثل هذه المناسبات التي تحمل طابعًا وجدانيًا و روحيًا عميقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر غبريال عبد النور يستحضر صوت نور الهدى في أسبوع الآلام: "اليوم عُلّق على خشبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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