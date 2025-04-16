غبريال عبد النور يستحضر صوت نور الهدى في أسبوع الآلام: "اليوم عُلّق على خشبة"

ميرنا وليد - بيروت - بصوتٍ شجيّ و أداءٍ مؤثر، شارك التينور اللبناني غبريال عبد النور ترنيمة نادرة للفنانة اللبنانية الراحلة نور الهدى، تزامنًا مع أسبوع الآلام، عبر منشورٍ مؤثر عبر حساباته، و نشر عبد النور ترنيمة بعنوان "اليوم عُلّق على خشبة"، مُضيئًا على الجانب الروحاني في صوت نور الهدى، الخالِد و القادر على ملامسة القلوب حتى بعد رحيلها.

حيث لا يزال إرثها الفني و الإيماني حاضرًا في وجدان الأجيال حتى الآن، لا سيما في مثل هذه المناسبات التي تحمل طابعًا وجدانيًا و روحيًا عميقًا.