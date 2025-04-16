ياسمين صبري بين المالديف والفاتيكان.. وتشويق عالمي في "المشروع X"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة المصرية ياسمين صبري لفت الأنظار بإطلالاتها المميزة التي تشارك بها متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث توثق لحظات من رحلاتها وجولاتها حول العالم، وكان أحدث ظهور لها في مدينة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، حيث تُصوَّر المشاهد الأخيرة من فيلمها الجديد "المشروع X"، استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى 2025، بمشاركة الممثل المصري كريم عبد العزيز.



كما ظهرت مؤخرًا في مجموعة من الصور أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف، بعد إنتهاء عرض مسلسلها الرمضاني "الأميرة ظل حيطة"، الذي شاركت به في موسم دراما رمضان 2025.

تجسد ياسمين صبري في "المشروع X" شخصية غواصة محترفة تعيش في مدينة الجونة، تلتقي بعالم المصريات يوسف الجمال (كريم عبد العزيز)، وتنضم إلى فريقه في رحلة مثيرة عبر بلدان متعددة تبدأ من مصر، مرورًا بالفاتيكان وأميركا اللاتينية، وصولًا إلى البحر المفتوح، في إطار من التشويق والغموض، حيث يسعى الفريق إلى كشف لغز بناء الهرم الأكبر: هل هو مجرد مقبرة؟ أم هناك سر آخر؟

الفيلم من تأليف بيتر ميمي وسيناريو مشترك بينه وبين أحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي، ويضم نخبة من الممثلين أبرزهم إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، إلى جانب ضيوف الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني. ويُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية لهذا العام، حيث صُوّر في مواقع متعددة من بينها مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، ومدينة الجونة.

أما في الدراما التلفزيونية، فقد شاركت ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة ظل حيطة"، المستوحى من قصة حقيقية، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، وعدد كبير من الممثلين .

بهذا، تواصل ياسمين صبري تعزيز حضورها الفني بين السينما والتلفزيون، بمشاريع طموحة وتنوّع لافت في الأدوار والمضامين.

